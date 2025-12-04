Над Россией сбили 76 беспилотников. Военная операция, день 1380-й

8:22 Слова министра иностранных дел Италии Антони Таяни о закупках оружия для Украины показывают, что правительство Джорджи Мелони изменило свою стратегию по Украине на фоне нехватки денег и напряженности внутри правящей коалиции, сообщило Bloomberg.
8:15 Дональд Трамп заявил, что его представители Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер провели в Москве продуктивные переговоры с Владимиром Путиным. По их итогам у американской стороны сложилось впечатление, что Россия стремится к достижению мирного соглашения по Украине и выражает интерес к нормализации экономических отношений с США.
8:12 Президент Украины Владимир Зеленский призвал «подкреплять» дипломатическую активность на переговорах давлением на Россию.
8:05 ? Средства ПВО за ночь уничтожили 76 беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
8:01 Сегодня 1380-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.