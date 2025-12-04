Над Россией сбили 76 беспилотников. Военная операция, день 1380-й

8:15 Дональд Трамп заявил, что его представители Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер провели в Москве продуктивные переговоры с Владимиром Путиным. По их итогам у американской стороны сложилось впечатление, что Россия стремится к достижению мирного соглашения по Украине и выражает интерес к нормализации экономических отношений с США.