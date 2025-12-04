Си Цзиньпин: Китай надеется на приемлемое для всех соглашение по Украине

КНР выступает за достижение справедливого мирного соглашения по Украине, приемлемого для всех сторон конфликта. Об этом заявил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на итоговой пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
«Современный мир переживает период нестабильности. Международные споры и вооружённые конфликты вспыхивают в разных регионах и носят сложный, трудноразрешимый характер. Что касается украинского кризиса, Китай поддерживает любые инициативы, направленные на мирное урегулирование. Мы надеемся, что все стороны придут к справедливому, долговременному, имеющему обязательную силу мирного соглашения, приемлемого для всех вовлеченных сторон», — подчеркнул Си Цзиньпин.
Он также отметил, что Пекин будет и далее играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса и категорически выступает против любых попыток перекладывания вины или очернения других стран.
Ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что КНР готова поддерживать любые инициативы, которые будут направлены на достижение устойчивого урегулирования ситуации на Украине.