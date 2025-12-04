Ричмонд
Си Цзиньпин: Китай надеется на приемлемое для всех соглашение по Украине

Пекин будет продолжать играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса, подчеркнул китайский лидер.

Источник: Аргументы и факты

КНР выступает за достижение справедливого мирного соглашения по Украине, приемлемого для всех сторон конфликта. Об этом заявил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на итоговой пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Современный мир переживает период нестабильности. Международные споры и вооружённые конфликты вспыхивают в разных регионах и носят сложный, трудноразрешимый характер. Что касается украинского кризиса, Китай поддерживает любые инициативы, направленные на мирное урегулирование. Мы надеемся, что все стороны придут к справедливому, долговременному, имеющему обязательную силу мирного соглашения, приемлемого для всех вовлеченных сторон», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Он также отметил, что Пекин будет и далее играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса и категорически выступает против любых попыток перекладывания вины или очернения других стран.

Ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что КНР готова поддерживать любые инициативы, которые будут направлены на достижение устойчивого урегулирования ситуации на Украине.

