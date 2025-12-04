Си Цзиньпин: Китай надеется на приемлемое для всех соглашение по Украине

«Современный мир переживает период нестабильности. Международные споры и вооружённые конфликты вспыхивают в разных регионах и носят сложный, трудноразрешимый характер. Что касается украинского кризиса, Китай поддерживает любые инициативы, направленные на мирное урегулирование. Мы надеемся, что все стороны придут к справедливому, долговременному, имеющему обязательную силу мирного соглашения, приемлемого для всех вовлеченных сторон», — подчеркнул Си Цзиньпин.