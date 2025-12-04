Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ сдают позиции на Сватово-Кременском направлении на фоне движения ВС РФ

Украинские подразделения покидают свои позиции в районе Нововодяного и Петровского на Сватово-Кременском направлении из-за постоянного давления. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: Life.ru

«На Сватовско-Кременском участке позитивные сдвиги. В районе населённого пункта Петровское подразделения ВС РФ расширили зону контроля и заняли новые позиции в лесополосе северо-восточнее от населённого пункта. Также украинские боевики оставили часть своих позиций из-за постоянного давления нашей армии западнее Нововодяного», — сказал он в беседе с ТАСС.

Аналогичная ситуация, по данным эксперта, складывается и в районе села Надия в ЛНР, где отмечено самовольное оставление позиций ВСУ.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Армия России возьмёт Купянск-Узловой через несколько дней. По его словам, данный населённый пункт, насчитывающий около двух тысяч строений, уже частично контролируется армией РФ (около 600−650 зданий).

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.