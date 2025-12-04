«На Сватовско-Кременском участке позитивные сдвиги. В районе населённого пункта Петровское подразделения ВС РФ расширили зону контроля и заняли новые позиции в лесополосе северо-восточнее от населённого пункта. Также украинские боевики оставили часть своих позиций из-за постоянного давления нашей армии западнее Нововодяного», — сказал он в беседе с ТАСС.
Аналогичная ситуация, по данным эксперта, складывается и в районе села Надия в ЛНР, где отмечено самовольное оставление позиций ВСУ.
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Армия России возьмёт Купянск-Узловой через несколько дней. По его словам, данный населённый пункт, насчитывающий около двух тысяч строений, уже частично контролируется армией РФ (около 600−650 зданий).
