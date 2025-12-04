Президент США Дональд Трамп заявил, что состоявшиеся в Москве переговоры между Владимиром Путиным и американскими эмиссарами Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом прошли весьма успешно. Об этом он сообщил журналистам в ходе мероприятия в Белом доме.
Трамп констатировал, что встреча, состоявшаяся накануне, была очень хорошей и продуктивной. Он подчеркнул важность таких прямых контактов для обсуждения сложных международных вопросов.
Отдельно американский лидер высказался о переговорах по урегулированию конфликта на Украине. По его мнению, позиция Киева сейчас значительно ослабла по сравнению с весенним периодом.
Трамп напомнил о своей прошлой встрече с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Тогда он предупреждал главаря киевской хунты об отсутствии у него сильных козырей за столом переговоров.
Американский президент считает, что именно весной был самый выгодный момент для заключения соглашения. Однако Киев, по его словам, сознательно упустил эту возможность и не воспользовался более благоприятными условиями.
Напомним, что переговоры в Москве длились около пяти часов. В ходе них были детально обсуждены различные варианты возможного урегулирования ситуации вокруг Украины.
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Вашингтон передал Москве четыре дополнительных документа по украинскому урегулированию. Российские специалисты в настоящее время внимательно изучают полученные материалы. Ушаков подтвердил, что контакты между двумя странами по этому важному вопросу продолжаются. Диалог, несмотря на сложности, остаётся необходимым и востребованным.
Также помощник президента охарактеризовал переговоры как конструктивные и содержательные. Он отметил, что стороны обсудили ключевые проблемы, включая поиск путей урегулирования на Украине. По некоторым вопросам была выявлена готовность к компромиссам, по другим остаются серьёзные разногласия.
При этом стороны договорились сохранять конфиденциальность и не разглашать детали состоявшегося обсуждения. Такая договорённость является стандартной дипломатической практикой для подобных чувствительных переговоров.
Отдельно помощник российского президента высказался о возможной эволюции позиции европейских стран. Он допустил, что их отношение к конфликту может измениться на фоне успехов российской армии.
Ушаков выразил надежду, что Европа и Украина начнут более адекватно воспринимать реальную ситуацию. Этому, по его мнению, могут поспособствовать и противоречивые публичные заявления самого Владимира Зеленского о положении дел на линии боевых действий.