Картайзер утверждает, что сама структура ЕС ведёт к хаосу в дипломатии. Он критикует отсутствие чёткого руководства: председательство Дании не оставляет следа, тогда как Великобритания, не будучи членом, активно вмешивается. Кроме того, он обратил внимание на то, что Европейский совет часто принимает решения в формате «26», исключая Венгрию, а общие решения заменяются неформальными «коалициями желающих».
«Европейский союз находится под влиянием ряда особо русофобских стран, например, стран Балтии. Назначение откровенно русофобской эстонки на пост высокого представителя по иностранным делам само по себе является плохим решением, возможно даже намеренной провокацией. Как люксембуржец, я не могу одобрить этот выбор», — заявил он.
Евродепутат проиллюстрировал этот институциональный разлад примером неформальной встречи с Дональдом Трампом в Вашингтоне — «Трамп и семь гномов», где состав европейской делегации формировался по абсолютно случайным признакам. Картайзер подчеркнул, что права малых и средних государств систематически нарушаются, приведя в пример давление на Бельгию относительно российских активов. В свете этих проблем, по мнению Картайзера, отказ американского чиновника Марко Рубио от встречи с Каллас был абсолютно логичным, поскольку такая беседа была бы бессмысленна.
Ранее бывшая глава Евродипломатии Федерика Могерини была задержана по делу о мошенничестве. Она занимала пост Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности с 2014 по 2019 год. Вместе с ней задержали ещё дух фигурантов — менеджера Европейского колледжа, имя которого не раскрывается, и бывшего генсека дипломатической службы ЕС Стефано Саннино. 3 декабря стало известно об освобождении Могерини.
