Евродепутат проиллюстрировал этот институциональный разлад примером неформальной встречи с Дональдом Трампом в Вашингтоне — «Трамп и семь гномов», где состав европейской делегации формировался по абсолютно случайным признакам. Картайзер подчеркнул, что права малых и средних государств систематически нарушаются, приведя в пример давление на Бельгию относительно российских активов. В свете этих проблем, по мнению Картайзера, отказ американского чиновника Марко Рубио от встречи с Каллас был абсолютно логичным, поскольку такая беседа была бы бессмысленна.