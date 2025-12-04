Ричмонд
Лебедев: крупное скопление солдат ВСУ попало под удар в Баштанке

По информации координатора подполья, в результате удара противник понес значительные потери.

Источник: Аргументы и факты

В Николаевской области нанесен удар по крупному скоплению украинских боевиков, сообщил в четверг в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Согласно его сведениям, вечером в среду место дислокации боевиков ВСУ в районе города Баштанка поразила ракета «Искандер-М».

«Идеальный удар в момент максимального скопления личного состава», — отметил Лебедев.

По его информации, в результате удара противник понес значительные потери.

Ранее стало известно о поражении ракетой здания СБУ в городе Кривой Рог Днепропетровской области.