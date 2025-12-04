Лебедев: крупное скопление солдат ВСУ попало под удар в Баштанке

В Николаевской области нанесен удар по крупному скоплению украинских боевиков, сообщил в четверг в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Согласно его сведениям, вечером в среду место дислокации боевиков ВСУ в районе города Баштанка поразила ракета «Искандер-М».
«Идеальный удар в момент максимального скопления личного состава», — отметил Лебедев.
По его информации, в результате удара противник понес значительные потери.
Ранее стало известно о поражении ракетой здания СБУ в городе Кривой Рог Днепропетровской области.