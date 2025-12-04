Путин поделился подробностями о своих отношениях с Моди

Президент России Владимир Путин рассказал, что его отношения с премьер-министром Индии Нарендрой Моди включают не только деловые аспекты, но и личные. Об этом в интервью он рассказал журналу India Today.
Путин отметил, что считает Моди своим другом.
Ранее стало известно, что 4 декабря Владимир Путин начал государственный визит в Индию.
Первая встреча в рамках визита состоится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в его официальной резиденции, и она будет носить неформальный характер.
Узнать больше по теме
Нарендра Моди: биография индийского премьера-революционера
Нарендра Моди — неоднозначная фигура в индийской политике. Его отмечают за беззаветное служение своей стране и порицают за ярое стремление к власти. Он начинал как агитатор националистической организации, стал главным министром штата, а затем и вторым лицом в руководстве Индии. Главное о его биографии — в нашем материале.Читать дальше