Путин поделился подробностями о своих отношениях с Моди

Путин отметил, что рад встретиться со своим другом.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин рассказал, что его отношения с премьер-министром Индии Нарендрой Моди включают не только деловые аспекты, но и личные. Об этом в интервью он рассказал журналу India Today.

Путин отметил, что считает Моди своим другом.

Ранее стало известно, что 4 декабря Владимир Путин начал государственный визит в Индию.

Первая встреча в рамках визита состоится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в его официальной резиденции, и она будет носить неформальный характер.

