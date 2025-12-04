Удар РСЗО «Град» вынудил бойцов ВСУ бежать с позиций возле Гуляйполя

По целям отработал расчет «Града» 35-й армии группировки войск «Восток», в результате чего были ликвидированы «укрепленные позиции и сооружения, которые ВСУ использовали для размещения живой силы и техники». Было нарушено построение украинской обороны, отметили в министерстве.