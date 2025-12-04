Ричмонд
Удар РСЗО «Град» вынудил бойцов ВСУ бежать с позиций возле Гуляйполя

Российские военные поразили пункты временной дислокации украинских подразделений.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ударили из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по пунктам временной дислокации ВСУ в районе города Гуляйполе Запорожской области, вынудив украинских солдат отступить. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По целям отработал расчет «Града» 35-й армии группировки войск «Восток», в результате чего были ликвидированы «укрепленные позиции и сооружения, которые ВСУ использовали для размещения живой силы и техники». Было нарушено построение украинской обороны, отметили в министерстве.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук ранее сообщил в комментарии для aif.ru, что бойцы ВС РФ штурмуют подземные укрепления украинских подразделений в Гуляйполе и выходят к центру города, который является последним укрепрайоном ВСУ перед Запорожьем.