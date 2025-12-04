Сергей Собянин ответил на мнение спецпосланника США о Москве

Этот комментарий прозвучал на фоне недавнего визита спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа, который во время открытой части встречи с главой государства Владимиром Путиным назвал Москву «удивительным городом», упомянув прогулку американской делегации. Президент, в свою очередь, заметил, что столичные власти «по праву гордятся тем, чего они достигли в развитии столицы за последние годы».
Собянин отреагировал на удивление американского гостя. Он выразил недоумение тем, что иностранцы продолжают удивляться успехам города, задавшись вопросом, почему они предполагают, что Москва должна оставаться «ущемлёным, разрушенным городом».
«Откуда они это берут? Это говорит вообще об уровне их информированности. Я думаю, что оценки этого гражданина Я думаю, нас волнует оценка москвичей в большей степени, чем американцев», — подчеркнул мэр российской столицы.
Напомним, 2 декабря в Кремле состоялась важная встреча между президентом России Владимиром Путиным и специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Она была посвящена украинскому урегулированию. Стороны подробно обсудили серию американских мирных предложений, включая территориальные вопросы, и Россия сочла часть из них приемлемой, а другую часть — нет. Стороны договорились продолжить контакты, отложив вопрос о встрече лидеров до появления прогресса на переговорах.
