Сергей Собянин ответил на мнение спецпосланника США о Москве

Этот комментарий прозвучал на фоне недавнего визита спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа, который во время открытой части встречи с главой государства Владимиром Путиным назвал Москву «удивительным городом», упомянув прогулку американской делегации. Президент, в свою очередь, заметил, что столичные власти «по праву гордятся тем, чего они достигли в развитии столицы за последние годы».