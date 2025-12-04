Раскрыто, как Роскомнадзор усилил давление на VPN протоколы в РФ

По словам участников отрасли, под удар попали три протокола — SOCKS5, VLESS и L2TP. Такими методами работают десятки VPN-сервисов, но именно эти три в последние месяцы активно использовались для доступа к запрещённым ресурсам. Эксперты указывают, что VLESS считался одним из самых устойчивых инструментов: он давал высокую скорость, шифрование и почти не оставлял технических следов. Теперь ТСПУ научились определять его по косвенным параметрам, что позволило ведомству включить его в список блокируемых.