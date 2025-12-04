Главные новости к утру 4 декабря 2025 года

Законодатели-республиканцы из нижней палаты Конгресса США массово уходят в отставку по окончании срока своих полномочий, что стало проблемой для лидеров партии. Республиканцы рискуют потерять большинство при голосовании за важные для Белого дома законы. Уже более 20 представителей Республиканской партии заявили, что покидают свои должности.