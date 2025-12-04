Ричмонд
Главные новости к утру 4 декабря 2025 года

Последние новости за сегодня — 4 декабря 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 4 декабря 2025.

Трамп заявил, что переговоры Уиткоффа и Путина прошли хорошо

Президент США Дональд Трамп считает, что встреча российского лидера Владимира Путина с его спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем Джаредом Кушнером 2 декабря в Москве была успешной. Он назвал переговоры по урегулированию украинского кризиса «хорошими», отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Путин находится с визитом в Индии

Президент РФ Владимир Путин 4—5 декабря проведет в Индии. В программу поездки российского лидера включена неформальная беседа с премьер-министром страны Нарендрой Моди. 5 декабря в Нью-Дели состоятся официальные российско-индийские переговоры на высшем уровне.

Названа сумма потерь ЕС при конфискации активов России

Финансовые потери стран Евросоюза при конфискации активов РФ для выдачи «репарационного кредита» Украине предварительно оцениваются в 190 млрд долларов, вложенных в российскую экономику. Самый крупный ущерб могут понести Кипр (100 млрд), Германия (20,1 млрд), Нидерланды (16,1 млрд), Франция (15,1 млрд) и Италия (13 млрд).

Республиканцы из Конгресса США массово уходят в отставку

Законодатели-республиканцы из нижней палаты Конгресса США массово уходят в отставку по окончании срока своих полномочий, что стало проблемой для лидеров партии. Республиканцы рискуют потерять большинство при голосовании за важные для Белого дома законы. Уже более 20 представителей Республиканской партии заявили, что покидают свои должности.

Boeing 777 совершил аварийную посадку в Домодедово

Авиалайнер авиакомпании Red Wings, вылетевший из Москвы в Пхукет, вернулся в аэропорт Домодедово из-за возгорания двигателя. На момент инцидента на борту находилось 425 человек. Пожар был ликвидирован противопожарными системами самолета. После выработки топлива Boeing 777 совершил успешную посадку в аэропорту.

