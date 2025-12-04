Ричмонд
В Ростовской ТПП переизбрали руководство до 2030 года

Делегаты III съезда Торгово-промышленной палаты Ростовской области 2 декабря единогласно переизбрали Николая Присяжнюка президентом организации на пятилетний срок до 2030 года. Об этом сообщила пресс-служба ТПП региона.

Источник: предоставлено пресс-службой ТПП Ростовской области

По информации пресс-службы, участники мероприятия утвердили обновленный состав Правления и Совета палаты. Глава ТПП России Сергей Катырин направил приветственное обращение, где назвал ростовскую торгово-промышленную палату «одной из ведущих в стране и ключевым звеном среди торговых палат Южного федерального округа».

Министр экономического развития региона Павел Павлов отметил значимость сотрудничества в сфере экспертизы регулирующего воздействия и реализации законодательных инициатив.

«Благодаря взаимодействию с ТПП была поддержана автоматизированная упрощенная система налогообложения, которая начнет функционировать с 2026 года на региональном уровне», — подчеркнул господин Павлов.