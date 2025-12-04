В Ростовской ТПП переизбрали руководство до 2030 года

По информации пресс-службы, участники мероприятия утвердили обновленный состав Правления и Совета палаты. Глава ТПП России Сергей Катырин направил приветственное обращение, где назвал ростовскую торгово-промышленную палату «одной из ведущих в стране и ключевым звеном среди торговых палат Южного федерального округа».