Китай выступил против попыток очернить его в контексте украинского кризиса

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай продолжит вносить конструктивный вклад в политическое урегулирование конфликта на Украине и отвергает любые попытки опорочить его в контексте украинского кризиса. Это заявление было сделано в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.