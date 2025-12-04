Ричмонд
Китай выступил против попыток очернить его в контексте украинского кризиса

Пекин продолжит играть конструктивную роль в политическом урегулировании конфликта на Украине, отметил председатель КНР.

Источник: Аргументы и факты

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай продолжит вносить конструктивный вклад в политическое урегулирование конфликта на Украине и отвергает любые попытки опорочить его в контексте украинского кризиса. Это заявление было сделано в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Макрон прибыл в Пекин с официальным визитом в среду вечером и пробудет там до пятницы. В четверг состоялась встреча двух лидеров в китайской столице.

Си Цзиньпин в ходе выступления подчеркнул, что Китай будет и впредь играть важную роль в политическом разрешении кризиса, но решительно отвергает любые безответственные попытки переложить вину.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что долго обсуждал украинский кризис с главой Китая Си Цзиньпином на встрече в корейском Пусане. Он выразил уверенность в том, что председатель КНР окажет содействие в урегулировании конфликта.

