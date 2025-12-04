Politico: публикацию стратегии глобальной безопасности США отложили

Предыдущая несекретная версия стратегии обороны была обнародована в 2022 году администрацией Джо Байдена. В ней США объявляли о намерении сдерживать Россию и усиливать конкуренцию с КНР. Ожидается, что новая версия больше сфокусируется на Западном полушарии, включая миграцию, наркокартели и отношения с Латинской Америкой.