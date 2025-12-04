Politico: публикацию стратегии глобальной безопасности США отложили

Публикация ключевых документов по стратегии глобальной безопасности США, ожидаемая союзниками несколько месяцев, откладывается и, вероятно, состоится в декабре, сообщает Politico со ссылкой на источники.
Задержка обзоров «Стратегии национальной обороны» и «Стратегии национальной безопасности» связана, по данным издания, с поправками, на которых настаивал министр финансов Скотт Бессент. Он потребовал уточнить формулировки, касающиеся Китая, чтобы учесть чувствительность текущих торговых переговоров с Пекином и перераспределение приоритетов администрации в пользу Западного полушария.
Источники отмечают, что документы дорабатывали несколько раз. Пентагон при этом сохраняет жёсткую позицию, считая Китай главным вероятным военным противником США. Масштаб изменений остаётся неясным, однако Бессент настаивал на смягчении ряда оценок действий Пекина.
Поскольку обе стратегии должны быть синхронизированы, корректировки в одном документе влекут изменения в другом. По информации Politico, материалы почти готовы и могут быть опубликованы до конца месяца.
Минфин США заявил изданию, что Бессент «полностью согласен» с позицией президента Дональда Трампа по выстраиванию отношений с Китаем.
Предыдущая несекретная версия стратегии обороны была обнародована в 2022 году администрацией Джо Байдена. В ней США объявляли о намерении сдерживать Россию и усиливать конкуренцию с КНР. Ожидается, что новая версия больше сфокусируется на Западном полушарии, включая миграцию, наркокартели и отношения с Латинской Америкой.
