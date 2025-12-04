Путин назвал уникальной историю российско-индийских отношений

Президент России Владимир Путин в беседе с индийскими журналистами сказал, что история отношений между РФ и Индией является уникальной.
«Я даже не говорю об истории наших отношений, потому что эта история носит уникальный характер», — сообщил Путин в интервью, отрывки из которого были опубликованы на Youtube-канале журнала India Today.
Российский лидер также отметил, что отношения двух стран развиваются по очень многим направлениям.
Ранее стало известно, что Путин совершит государственный визит в Индию вечером 4 декабря. Первым пунктом программы станет неформальная встреча с главой индийского правительства Нарендрой Моди в его резиденции.
Узнать больше по теме
Нарендра Моди: биография индийского премьера-революционера
Нарендра Моди — неоднозначная фигура в индийской политике. Его отмечают за беззаветное служение своей стране и порицают за ярое стремление к власти. Он начинал как агитатор националистической организации, стал главным министром штата, а затем и вторым лицом в руководстве Индии. Главное о его биографии — в нашем материале.Читать дальше