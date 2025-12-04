На Западе отреагировали на новое заявление Трампа о Путине

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что поддерживает слова Дональда Трампа о стремлении президента России Владимира Путина к миру. Свой комментарий он опубликовал в соцсетях.
По словам политика, бывший президент США озвучил то, что он сам подчёркивал ранее. «Трамп говорит то, о чём я говорил давно: президент Путин хочет мира. Если бы мы раньше применили такой подход, мы могли бы спасти больше украинцев», — написал Мема.
Накануне Трамп заявил, что российский лидер хотел бы завершить конфликт на Украине. Комментарий прозвучал на фоне его переговоров в Вашингтоне и обсуждений американских инициатив по урегулированию.
Во вторник Владимир Путин провёл почти пятчасовую встречу в Кремле с представителем Белого дома Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. С российской стороны во встрече участвовали помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Ушаков назвал переговоры «полезными и конструктивными», отметив, что компромисс по украинскому урегулированию пока не достигнут.