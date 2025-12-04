На Западе отреагировали на новое заявление Трампа о Путине

По словам политика, бывший президент США озвучил то, что он сам подчёркивал ранее. «Трамп говорит то, о чём я говорил давно: президент Путин хочет мира. Если бы мы раньше применили такой подход, мы могли бы спасти больше украинцев», — написал Мема.