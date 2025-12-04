Степашин: Полной блокировке WhatsApp* в России есть альтернатива

Вместо полной блокировки мессенджера WhatsApp* можно ввести точечные ограничения, которые будут направлены против экстремистских материалов. Такое мнение в четверг, 4 декабря, выразил экс-премьер министр РФ, председатель Ассоциации юристов РФ Сергей Степашин.
— Я не сторонник закрывать все. Мы уже в свое время закрывали в Советском Союзе — будут лакуны, дыры и так далее, — отметил он.
По словам политика, блокировка должна затрагивать только те стороны платформы, где присутствует экстремизм и терроризм.
— Технически сегодня эта возможность есть, — цитирует Степашина ТАСС.
Роскомнадзор обновил настройки технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) для усиления борьбы с VPN. Речь идет об оборудовании, которое ведомство устанавливает на сетях операторов связи.
Ранее в Роскомнадзоре заявили, что ведомство последовательно вводит ограничения в отношении WhatsApp*. Что известно о блокировке мессенджера в РФ — в материале «Вечерней Москвы».
*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.