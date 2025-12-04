Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Одессе заявили о повреждении из-за взрывов энергетической инфраструктуры

По данным мониторинговых ресурсов, взрывы в Одессе прогремели на фоне воздушной тревоги.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на четверг в Одессе в результате взрывов получила повреждения энергетическая инфраструктура, сообщил в четверг в своем Telegram-канале глава военной администрации региона Олег Кипер.

По информации украинской ГСЧС, на поврежденном объекте инфраструктуры начался пожар, который в настоящее время уже ликвидирован. В ведомстве не уточнили, что за энергообъект горел в Одессе.

Согласно сведениям координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, речь идет о подстанции на улице Заболотного.

Мониторинговые ресурсы сообщают, что взрывы в Одессе прогремели на фоне воздушной тревоги.

Напомним, в минувшую среду появилась информация о начавшемся после взрывов пожаре на объекте энергетической инфраструктуры в Одесской области.