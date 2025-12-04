В Одессе заявили о повреждении из-за взрывов энергетической инфраструктуры

В ночь на четверг в Одессе в результате взрывов получила повреждения энергетическая инфраструктура, сообщил в четверг в своем Telegram-канале глава военной администрации региона Олег Кипер.
По информации украинской ГСЧС, на поврежденном объекте инфраструктуры начался пожар, который в настоящее время уже ликвидирован. В ведомстве не уточнили, что за энергообъект горел в Одессе.
Согласно сведениям координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, речь идет о подстанции на улице Заболотного.
Мониторинговые ресурсы сообщают, что взрывы в Одессе прогремели на фоне воздушной тревоги.
Напомним, в минувшую среду появилась информация о начавшемся после взрывов пожаре на объекте энергетической инфраструктуры в Одесской области.