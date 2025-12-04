Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция Путина состоятся 19 декабря

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12 часов по московскому времени. В ходе трансляции президент России подведет итоги года и в прямом эфире ответит на обращения граждан и вопросы журналистов.
Организаторы сообщили, что задать вопрос можно через сайт программы «Москва-Путину.рф», а также с помощью СМС- и ММС-сообщений на номер 0−40−40 или по телефону +7 (800) 200−40−40. Кроме того, предусмотрена возможность отправить обращение через специальное мобильное приложение.
Отмечается, что текстовые и видеовопросы принимаются и в соцсети «ВКонтакте», и в «Одноклассниках». Официальные страницы программы находятся по адресам vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu, также доступен чат-бот в мессенджере MAX на странице max.ru/moskvaputinu.
Прием вопросов откроется 4 декабря в 15:00 по московскому времени и будет продолжаться до завершения эфира 19 декабря, передает Telegram-канал Кремля.
Один из федеральных чиновников отметил, что проведение прямой линии в пятницу, 19 декабря, имеет свои плюсы: граждане смогут обдумать итоги года в выходные, а телеканалы логично продолжат тему прямой линии в своих эфирах.