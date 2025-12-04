Кремль сообщил, что прямая линия и пресс-конференция Путина пройдет 19 декабря

Прямая линия с лидером РФ стала доброй традицией уходящего года. В 2024 году Путин сделал несколько важных заявлений. В том числе касательно СВО и отношений с Западом. Президент подчеркнул готовность РФ ответить на любой вызов, но Москва никому не угрожает, в том числе Европе.