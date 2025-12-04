Кремль сообщил, что прямая линия и пресс-конференция Путина пройдет 19 декабря

19 декабря в 12:00 по московскому времени в эфир выйдет программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Президент РФ ответит на самые популярные вопросы. Скоро откроется «горячая линия». Глава государства подведёт итоги года и ответит на вопросы.
Задать вопрос президенту можно через сайт moskva-putinu.ru, СМС/ММС на номер 0−40−40, телефон 8−800−200−40−40 или мобильное приложение. Также через соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» (группы vk.com/moskvaputinu, ok.ru/moskvaputinu) или чат-бот MAX (max.ru/moskvaputinu).
Вопросы принимаются с 15:00 мск 4 декабря до 19 декабря. Их можно задать в любым способом, с помощью сервисов указанных выше.
Прямая линия с лидером РФ стала доброй традицией уходящего года. В 2024 году Путин сделал несколько важных заявлений. В том числе касательно СВО и отношений с Западом. Президент подчеркнул готовность РФ ответить на любой вызов, но Москва никому не угрожает, в том числе Европе.