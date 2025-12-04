Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: у России и Индии есть масштабный план сотрудничества

Направление сотрудничества охватывает самые важные сферы, отметил президент РФ.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин заявил о существовании обширного плана сотрудничества между Россией и Индией, который включает важные направления, такие как высокие технологии, освоение космоса и ядерная энергетика.

«В нашем плане сотрудничества предусмотрены ключевые сферы, включая высокие технологии, исследование космоса и ядерную энергетику», — отметил Путин в интервью индийским журналистам. Отрывки из интервью были опубликованы на YouTube-канале журнала India Today.

Ранее президент России Владимир Путин сказал, что история отношений между РФ и Индией является уникальной.

Напомним, Путин совершает государственный визит в Индию. Первым пунктом программы стала неформальная встреча с главой индийского правительства Нарендрой Моди в его резиденции.

Узнать больше по теме
Нарендра Моди: биография индийского премьера-революционера
Нарендра Моди — неоднозначная фигура в индийской политике. Его отмечают за беззаветное служение своей стране и порицают за ярое стремление к власти. Он начинал как агитатор националистической организации, стал главным министром штата, а затем и вторым лицом в руководстве Индии. Главное о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше