Путин: у России и Индии есть масштабный план сотрудничества

Президент России Владимир Путин заявил о существовании обширного плана сотрудничества между Россией и Индией, который включает важные направления, такие как высокие технологии, освоение космоса и ядерная энергетика.
«В нашем плане сотрудничества предусмотрены ключевые сферы, включая высокие технологии, исследование космоса и ядерную энергетику», — отметил Путин в интервью индийским журналистам. Отрывки из интервью были опубликованы на YouTube-канале журнала India Today.
Ранее президент России Владимир Путин сказал, что история отношений между РФ и Индией является уникальной.
Напомним, Путин совершает государственный визит в Индию. Первым пунктом программы стала неформальная встреча с главой индийского правительства Нарендрой Моди в его резиденции.