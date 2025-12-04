Путин: Индия прошла колоссальный путь развития за 77 лет

Президент России Владимир Путин высоко оценил темпы развития Индии с момента обретения независимости. Об этом он сказал в интервью телеканалу India Today.
«Хочу отметить, что путь, пройденный Индией за 77 лет с момента обретения независимости, а это очень короткий срок в историческом масштабе, является колоссальным», — заявил российский лидер.
Он добавил, что люди редко замечают постепенные перемены в своей повседневной жизни, однако масштабы преобразований, достигнутых Индией за это время, по его словам, можно назвать настоящим чудом.
Вечером 4 декабря Путин прибудет в Индию с государственным визитом.
Ранее сообщалось, что министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Индию, где участие в заседании российско-индийской комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству.