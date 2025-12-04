Ричмонд
Появились сообщения о занятии бойцами РФ позиций на севере Озерного

По информации источников, российские военные взяли под контроль территорию площадью более трех квадратных километров.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающимся на краснолиманском направлении российским бойцам удалось занять позиции в северной части села Озерное, сообщают военные Telegram-каналы.

Напомним, о начале боев за Озерное стало известно в конце ноября. Также сообщалось о выходе российских подразделений к опорным пунктам ВСУ, прикрывающим дорогу между Озерным и расположенным в нескольких километрах от него селом Диброва.

Позднее появилась информация о заходе бойцов РФ в Диброву с севера и востока.