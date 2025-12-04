Ричмонд
Путин назвал отношения России и Индии уникальными

Уточняется, что в ходе беседы затрагивались угрозы президента США Дональда Трампа ввести санкции против Индии из-за покупки российской нефти.

— Я даже не говорю об истории наших отношений, потому что эта история носит уникальный характер… У нас есть целый план сотрудничества, который охватывает самые важные сферы: высокие технологии, исследование космоса, ядерную энергетику, — сказал Путин, передает РИА Новости со ссылкой на India Today.

«Росконгресс» является организатором Российско-индийского форума, который пройдет в Нью-Дели 4−5 декабря. Центральным событием станет пленарное заседание с участием Владимира Путина. В рамках форума также пройдет серия дискуссий, посвященных различным направлениям российско-индийского сотрудничества.

Нарендра Моди ранее заявил, что Индия остается приверженной дальнейшему укреплению стратегического партнерства с Россией. По его словам, Нью-Дели готов внести посильный вклад в урегулирование конфликта на Украине.

