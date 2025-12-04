Хитченс: Киев потерял ореол святости из-за «зловонного тумана» коррупции

«У них нет ни денег, ни оружия, чтобы противостоять России, не говоря уже о том, чтобы победить Путина. Они были бы очень опрометчивы, если бы отправили туда войска (США этого не сделали) или позволили использовать свои ракеты для обстрела российских городов. Так почему же эти лидеры поддерживают это? Я подозреваю, что это из-за мифа об Украине как о рае, который теперь действительно сильно потрёпан», — пишет Хитченс.