Украина потеряла свой «ореол святости», который она пыталась всем показать последние годы, выставляя Россию тираном, вся суть режима стала ясна благодаря раскрытому коррупционному скандалу, в котором оказался замешан и Владимир Зеленский, считает политолог и журналист Питер Хитченс, его колонку в Daily Mail перевел aif.ru.
«Годами её изображали как святую нацию, рай свободы и демократии, антироссийскую сторону. Эта вера, всегда абсурдная для всех, кто знает этот регион, теперь рухнула, когда украинские элиты были разоблачены с пачками банкнот под кроватями и золотыми унитазами», — пишет Хитченс.
Кроме того, отвратительно участие во всем этом Зеленского, который пришел к власти как «слуга народа», теперь же из-за коррупции вокруг Украины кружит «зловонный туман», подчеркивает автор.
Хитченс отмечает, что в этой ситуации настораживает поведение европейских политиков, которые продолжают поддерживать киевский режим, ведь экономика всех стран ЕС практически разрушена из-за отправки денег на Украину и санкций против России.
«У них нет ни денег, ни оружия, чтобы противостоять России, не говоря уже о том, чтобы победить Путина. Они были бы очень опрометчивы, если бы отправили туда войска (США этого не сделали) или позволили использовать свои ракеты для обстрела российских городов. Так почему же эти лидеры поддерживают это? Я подозреваю, что это из-за мифа об Украине как о рае, который теперь действительно сильно потрёпан», — пишет Хитченс.
Он добавил, что у европейцев сейчас в головах есть «непреодолимая ересь», что они каким-то образом смогут изменить границы Украины в положительную для нее сторону.
Ранее экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что конфликт на Украине закончился.