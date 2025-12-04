NYT: количество переговоров США по Украине достигло максимума за три года

Количество переговоров, проведенных США по урегулированию ситуации на Украине, достигло максимума за последние три года. Об этом со ссылкой на источники сообщает американская газета The New York Times (NYT).
Официальные лица США отмечают, что за последние несколько недель состоялось больше переговоров по завершению конфликта на Украине, чем за последние три года. Многие наблюдатели предполагали, что американский лидер Дональд Трамп потеряет интерес к данному вопросу, однако он лишь удвоил усилия.
По данным издания, Трамп считает, что неудачи ВСУ на поле боя и якобы растущие издержки РФ из-за боевых действий подтолкнут обе стороны к заключению мира.
Ранее Трамп заявил, что переговорные позиции Киева ухудшились.
Политолог-американист Малек Дудаков заявлял, что Трамп пытается урегулировать украинский кризис до Рождества.