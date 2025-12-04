NYT: количество переговоров США по Украине достигло максимума за три года

Официальные лица США отмечают, что за последние несколько недель состоялось больше переговоров по завершению конфликта на Украине, чем за последние три года. Многие наблюдатели предполагали, что американский лидер Дональд Трамп потеряет интерес к данному вопросу, однако он лишь удвоил усилия.