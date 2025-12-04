Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT: количество переговоров США по Украине достигло максимума за три года

США за пару недель провели больше переговоров по Украине, чем за три года.

Источник: Аргументы и факты

Количество переговоров, проведенных США по урегулированию ситуации на Украине, достигло максимума за последние три года. Об этом со ссылкой на источники сообщает американская газета The New York Times (NYT).

Официальные лица США отмечают, что за последние несколько недель состоялось больше переговоров по завершению конфликта на Украине, чем за последние три года. Многие наблюдатели предполагали, что американский лидер Дональд Трамп потеряет интерес к данному вопросу, однако он лишь удвоил усилия.

По данным издания, Трамп считает, что неудачи ВСУ на поле боя и якобы растущие издержки РФ из-за боевых действий подтолкнут обе стороны к заключению мира.

Ранее Трамп заявил, что переговорные позиции Киева ухудшились.

Политолог-американист Малек Дудаков заявлял, что Трамп пытается урегулировать украинский кризис до Рождества.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше