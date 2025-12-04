Ричмонд
Британское правительство назвало чепухой заявление России о войне с Европой

Британское правительство отвергло заявление России о том, что Европа хочет войны, назвав его «чепухой». Об этом сообщает Politico.

Источник: НАТО

«Эти комментарии — очередная чепуха (…). Европейские страны едины в поддержке права Украины на самооборону в соответствии с международным правом, и НАТО готово ответить на любые угрозы сплоченно и решительно», — заявила пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Кира Стармера Софи Наземи.

2 декабря российский лидер Владимир Путин заявил, что, в случае если Европа начнет войну с Россией, она закончится очень быстро. По его словам, в случае войны со странами Европы Россия будет действовать не так, как на Украине.

При этом глава государства подчеркнул, что Россия не собирается воевать с европейскими странами, но если же они решат начать войну, то Москва готова «прямо сейчас».

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше