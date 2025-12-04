Британское правительство назвало чепухой заявление России о войне с Европой

«Эти комментарии — очередная чепуха (…). Европейские страны едины в поддержке права Украины на самооборону в соответствии с международным правом, и НАТО готово ответить на любые угрозы сплоченно и решительно», — заявила пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Кира Стармера Софи Наземи.
2 декабря российский лидер Владимир Путин заявил, что, в случае если Европа начнет войну с Россией, она закончится очень быстро. По его словам, в случае войны со странами Европы Россия будет действовать не так, как на Украине.
При этом глава государства подчеркнул, что Россия не собирается воевать с европейскими странами, но если же они решат начать войну, то Москва готова «прямо сейчас».