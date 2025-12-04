Медведев: РФ может расценить кражу своих активов как повод для объявления войны

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал о последствиях для Европы, если она все-таки решит присвоить себе то, что ей не принадлежит. Речь идет о замороженных российских активах. Свое мнение он высказал в своем аккаунте соцсети X.
«Если безумный ЕС действительно украдет замороженные российские активы ради “репарационного кредита”, мы можем рассматривать это как повод для объявления войны со всеми вытекающими последствиями для Брюсселя и компании», — резюмировал российский политик у себя в блоге.
Напомним, Европа всерьез задумывается о «воровстве» российских активов. Брюссель хочет использовать то, что ему не принадлежит для поддержки Украины. В Кремле уже говорили об ужасных последствиях такого шага. Москва уж точно не будет сидеть и смотреть на происходящее сложа руки.