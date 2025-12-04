Медведев пригрозил Евросоюзу репарациями в случае кражи российских активов

Если Европейский союз (ЕС) все же решит украсть российские активы, то его ждут «настоящие репарации», уплаченные «поверженными врагами» РФ. Об этом в четверг, 4 декабря, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
— Такие действия в рамках международного права могут квалифицироваться как особого рода casus belli со всеми вытекающими для Брюсселя и отдельных стран ЕС последствиями, — отметил политик в своем Telegram-канале.
Он предупредил, что возврат этих денежных средств будет проходить уже не через судебные разбирательства.
Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что ведомство планирует запретить исполнять решения иностранных судов в странах ЕС в рамках ответных мер России на потенциальную экспроприацию замороженных активов.
Недавно также появилась информация, что бельгийские политики убедили Италию в том, что использование замороженных российских активов может привести к серьезным последствиям.
Кроме того, Министерство финансов России подготовило аналогичные ответные меры в случае конфискации российских активов со стороны западных стран.