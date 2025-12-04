Ричмонд
Авиация уничтожила позиции ВСУ под Гуляйполем мощным бомбовым ударом

По данным источников, удар нанесен по украинским боевикам в Зализничном.

Источник: Аргументы и факты

Кадры уничтожения позиций украинских боевиков в районе запорожского города Гуляйполе опубликовал в четверг Telegram-канал «Воин DV».

По данным источников канала, мощный бомбовый удар нанесен по военнослужащим противника в поселке Зализничное.

«Масштабное ФАБирование позиций противника бомберами 11 гвардейской армии ВВС и ПВО группировки войск “Восток” в Зализничном, Запорожская область (4 км западнее Гуляйполя). Кучно легло», — говорится в публикации.

Информации о потерях ВСУ в результате бомбового удара нет.

Ранее стало известно о поражении места скопления украинских боевиков в районе города Баштанка Николаевской области.