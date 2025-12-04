Ричмонд
Путин рассказал индийским журналистам детали разговора с зятем Трампа

Президент Владимир Путин в беседе с India Today объяснил, о чём говорил с Джаредом Кушнером на встрече в Кремле и как стороны намерены действовать дальше.

Президент России Владимир Путин подробно рассказал индийским журналистам о сути разговора с Джаредом Кушнером — зятем американского лидера Дональда Трампа, заявила корреспондент India Today Гита Мохан.

По её словам, интервью состоялось на следующий день после визита представителей США в Кремль. Мохан отметила, что в момент съёмки журналисты находились всего в нескольких залах от переговоров, которые она назвала «историческим моментом в российско-американских отношениях».

Журналистка уточнила, что Путин «в деталях рассказал о содержании беседы» — не о конкретных решениях, а о том, каким образом стороны намерены выстраивать дальнейшие шаги и в каком направлении движутся обсуждения.

Во вторник вечером российский президент принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Визит был связан с обсуждением американского мирного плана по Украине.

Как сообщалось ранее, член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсетях поддержал слова Дональда Трампа о стремлении Владимира Путина к мирному урегулированию, отметив, что Трамп лишь повторил тезис, который он сам высказывал ранее, и что более раннее применение подобного подхода, по его мнению, могло бы сохранить жизни украинцев.

