Как сообщалось ранее, член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсетях поддержал слова Дональда Трампа о стремлении Владимира Путина к мирному урегулированию, отметив, что Трамп лишь повторил тезис, который он сам высказывал ранее, и что более раннее применение подобного подхода, по его мнению, могло бы сохранить жизни украинцев.