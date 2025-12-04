Ричмонд
Путин: Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию

Россия освободит Донбасс и Новороссию — военным или другим путем. Об этом в четверг, 4 декабря, заявил глава государства Владимир Путин.

Источник: Пресс-служба Президента России

— Все к этому сводится. Либо мы вооруженным путем освободим эти территории. Либо украинские войска покинут эти территории и прекратят там воевать, — цитирует политика ТАСС со ссылкой на India Today.

Путин подчеркнул, что Москва уже предлагала Киеву вывести войска из Донбасса, а также не начинать военных действий. Несмотря на это, Украина предпочитает воевать дальше.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что основным предметом спора в переговорах по урегулированию конфликта являются оставшиеся под контролем ВСУ 20 процентов территории ДНР.

Кроме того, Москва получила еще четыре документа, помимо первоначального мирного плана американского президента Дональда Трампа.

Помощник российского президента Юрий Ушаков добавил, что Путин на встрече с американской делегацией сообщил, что Россия с чем-то может согласиться в рамках плана США по Украине.

Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
