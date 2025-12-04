Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин оценил встречу со спецпосланником США Уиткоффом

Путин назвал встречу с Уиткоффом и Кушнером очень полезной.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал состоявшуюся встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером очень полезной.

«Она (встреча — прим.) была очень полезной», — сказал Путин в интервью каналу India Today.

Путин вечером 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали также помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше