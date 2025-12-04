Путин оценил встречу со спецпосланником США Уиткоффом

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал состоявшуюся встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером очень полезной.
«Она (встреча — прим.) была очень полезной», — сказал Путин в интервью каналу India Today.
Путин вечером 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали также помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
