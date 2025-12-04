Президент России Владимир Путин рассказал о нежелании Киева заканчивать конфликт. Он подчеркнул, что РФ предлагала Украине вывести войска из Донбасса и не начинать военных действий, но Киев отказался.
«Мы сразу Украине сказали, украинским войскам: люди не хотят с вами жить, они вышли на референдум, проголосовали за независимость — выведите свои войска и никаких военных действий не будет. Нет, они предпочитают воевать. Ну вот сейчас довоевались», — резюмировал глава государства в интервью изданию India Today.
Путин отметил, что еще в 2022 году был подготовлен мирный план. Киевские власти его практически подписали, но потом, по совету Великобритании отказались. Украина заявила, что хочет продолжать бои. Киевские власти и сейчас не горят желание прекращать конфликт. Противоречивые действия нелегитимного президента Владимира Зеленского лишь затягивают бои.