Путин объяснил, почему встреча с Уиткоффом и Кушнером была такой долгой

Президент России Владимир Путин объяснил, почему его встреча с американскими дипломатами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером заняла так много времени. Он отметил, что продолжительность переговоров была вызвана необходимостью детально разобрать каждый пункт мирных предложений.
«Она была очень полезной», — заявил российский лидер в интервью India Today, говоря о встрече с Уиткоффом и Кушнером в Кремле.
Встреча в Москве длилась около пяти часов. За это время стороны обсудили различные варианты возможного урегулирования ситуации вокруг Украины.
Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Вашингтон передал Москве четыре дополнительных документа по украинскому урегулированию. Российские специалисты сейчас внимательно изучают эти материалы.
Ушаков также подтвердил, что контакты между двумя странами по данному вопросу продолжаются. Он подчеркнул, что диалог остаётся необходимым, несмотря на существующие сложности.
