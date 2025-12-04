Путин объяснил, почему встреча с Уиткоффом и Кушнером была такой долгой

Президент России Владимир Путин объяснил, почему его встреча с американскими дипломатами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером заняла так много времени. Он отметил, что продолжительность переговоров была вызвана необходимостью детально разобрать каждый пункт мирных предложений.