Литва вручила Беларуси ноту протеста

Министерство иностранных дел Литвы вызвало Временного Поверенного в делах Посольства Беларуси и вручило ему официальную ноту протеста.

Источник: Смартпресс

Как говорится в сообщении литовского МИД, в документе власти республики требуют немедленно прекратить, по их определению, «гибридные атаки» с территории Беларуси и вернуть незаконно задержанные литовские грузовые автомобили.

В ноте, в частности, заявляется о нарушении работы Международного аэропорта Вильнюс из-за появления в воздушном пространстве неизвестных объектов, что создаёт угрозу безопасности гражданской авиации. Кроме того, литовская сторона обвиняет Беларусь в преднамеренном изъятии и недопуске на свою территорию тягачей, прицепов и полуприцепов, зарегистрированных в ЕС или принадлежащих европейским компаниям и гражданам.

Белорусскому дипломату было передано требование выполнить международные обязательства, обеспечить контроль воздушного пространства и государственной границы для недопущения подобных инцидентов.

В ноте содержится предупреждение, что в случае непринятия мер «Литва обратится в международные организации с информацией о рисках грузоперевозок через Беларусь». Литовская сторона также оставляет за собой право обратиться в суд для привлечения Беларуси к ответственности и возмещения ущерба на национальном, европейском или международном уровне.