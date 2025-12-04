Литва вручила Беларуси ноту протеста

Как говорится в сообщении литовского МИД, в документе власти республики требуют немедленно прекратить, по их определению, «гибридные атаки» с территории Беларуси и вернуть незаконно задержанные литовские грузовые автомобили.
В ноте, в частности, заявляется о нарушении работы Международного аэропорта Вильнюс из-за появления в воздушном пространстве неизвестных объектов, что создаёт угрозу безопасности гражданской авиации. Кроме того, литовская сторона обвиняет Беларусь в преднамеренном изъятии и недопуске на свою территорию тягачей, прицепов и полуприцепов, зарегистрированных в ЕС или принадлежащих европейским компаниям и гражданам.
Белорусскому дипломату было передано требование выполнить международные обязательства, обеспечить контроль воздушного пространства и государственной границы для недопущения подобных инцидентов.
В ноте содержится предупреждение, что в случае непринятия мер «Литва обратится в международные организации с информацией о рисках грузоперевозок через Беларусь». Литовская сторона также оставляет за собой право обратиться в суд для привлечения Беларуси к ответственности и возмещения ущерба на национальном, европейском или международном уровне.