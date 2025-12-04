Ричмонд
Путин заявил, что встреча с Уиткоффом и Кушнером была очень полезной

Президент России Владимир Путин назвал встречу со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером очень полезной.

— Но она была необходим. Она была очень полезной, — высказался российский президент.

Он также рассказал, что американская сторона разделила 27 пунктов мирного плана на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно, передает ТАСС со ссылкой на India Today.

4 декабря появилась информация, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретятся с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым в четверг в Майами.

На встрече Путина и Уиткоффа по вопросу урегулирования конфликта на Украине вновь не удалось найти компромисс. Почему стороны снова не смогли договориться, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.

Политтехнолог Владимир Петров в свою очередь предположил, что украинский президент Владимир Зеленский может к Новому году подать в отставку. Он также высказал мнение, что до 15 декабря будет достигнут режим прекращения огня.

