Сенат США вновь попытается запретить Трампу удары по Венесуэле

Инициаторами и разработчиками законопроекта являются сенаторы-демократы Тим Кейн, Адам Шифф, Чак Шумер и сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол. Документ подразумевает введение запрета для президента на использование вооруженных сил без одобрения Конгресса с уточнением, что ограничения снимаются, если объявлена война или имеется конкретное разрешение на применение военной силы, пишет «Интерфакс» со ссылкой на газету The Hill.
Дональд Трамп уже не раз заявлял о намерениях с помощью военных справиться с наркоторговцами из Венесуэлы, осуществляющими поставки наркотиков в США. Накануне он сообщил, что США готовятся к реализации наземных ударов по территории стран Латинской Америки.
Удары военных США по судам в Карибском море американский президент оправдал «войной» с наркомафией. Он уточнил, что наркоторговцы «миллионами убивали» американцев, и заверил, что скоро объекты, связанные с наркотрафиком, будут уничтожаться и на суше.
Разработчики резолюции о запрете Трампу использовать военных для атак по Венесуэле уже пытались провести ее в Конгрессе. В ноябре документ одобрили 49 сенаторов, 51 законодатель проголосовал против.