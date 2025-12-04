Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сенат США вновь попытается запретить Трампу удары по Венесуэле

В верхней палате Конгресса США готовятся к повторному рассмотрению резолюции о введении запрета на использование вооруженных сил страны в боевых действиях против Венесуэлы без разрешения законодательного органа. Сенаторы намерены ограничить права президента Дональда Трампа в применении военной силы, сообщает «Интерфакс».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Инициаторами и разработчиками законопроекта являются сенаторы-демократы Тим Кейн, Адам Шифф, Чак Шумер и сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол. Документ подразумевает введение запрета для президента на использование вооруженных сил без одобрения Конгресса с уточнением, что ограничения снимаются, если объявлена война или имеется конкретное разрешение на применение военной силы, пишет «Интерфакс» со ссылкой на газету The Hill.

Дональд Трамп уже не раз заявлял о намерениях с помощью военных справиться с наркоторговцами из Венесуэлы, осуществляющими поставки наркотиков в США. Накануне он сообщил, что США готовятся к реализации наземных ударов по территории стран Латинской Америки.

Удары военных США по судам в Карибском море американский президент оправдал «войной» с наркомафией. Он уточнил, что наркоторговцы «миллионами убивали» американцев, и заверил, что скоро объекты, связанные с наркотрафиком, будут уничтожаться и на суше.

Разработчики резолюции о запрете Трампу использовать военных для атак по Венесуэле уже пытались провести ее в Конгрессе. В ноябре документ одобрили 49 сенаторов, 51 законодатель проголосовал против.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше