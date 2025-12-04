Сегодня Юрий Слюсарь ответит в прямом эфире на вопросы дончан

Об этом сообщает Правительство Ростовской области. Прямая трансляция пройдет на сайте Правительства Ростовской области, а также в социальной сети «ВКонтакте».
В прямом эфире глава региона Юрий Слюсарь ответит на вопросы дончан. Задать свой вопрос можно на сайте Правительства Ростовской области, заполнив форму или через портал «Госуслуги».
Также во время эфира можно будет позвонить и задать вопрос по многоканальному телефону в Ростове-на-Дону.
