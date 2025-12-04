Легендарный советник свердловских губернаторов променял политику на огород

Последние годы он был общественным советником сначала экс-губернатора Евгения Куйвашева, в частности, помогал избавиться от политического оппонента — руководителя администрации губернатора Владимира Тунгусова. Он юридически довел до логического конца идею с упразднением администрации, в результате чего была ликвидирована должность самого Тунгусова. А затем недолго — Дениса Паслера, который возглавил Свердловскую область в конце марта. После инаугурации последнего вместе с членами кабмина и остальными советниками вышел в отставку.