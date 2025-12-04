Богатейший депутат Шадринска Педошенко выиграл суд против мэрии

Ранее URA.RU писало, что депутат Шадринской гордумы Анатолий Педошенко по итогам 2020 года отчитался о доходе почти в 28,2 млн рублей. Это значительно больше, чем у его коллег по городскому парламенту. Это делало его богатейшим депутатом в городе. Позднее Педошенко столкнулся с критикой со стороны жителей Шадринска: они выразили серьезное недовольство ремонтными работами в здании бывшего детского сада и даже направили коллективное обращение президенту России Владимиру Путину. Проверка контролирующих органов подтвердила наличие незаконных перепланировок и несоответствий проектной документации.