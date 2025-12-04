Путин рассказал о ходе переговоров с Уиткоффом по Украине

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на переговорах со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом ему пришлось пройтись практически по каждому пункту предлагаемого Вашингтоном мирного плана по Украине, поэтому встреча заняла столько времени.
«То, что нам привезли американцы сейчас, этого мы пока не видели, поэтому нам пришлось пройтись практически по каждому пункту, поэтому это заняло столько времени», — сказал Путин в интервью каналу India Today.
Президент РФ во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.