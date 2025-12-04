Путин рассказал о предложениях США по Украине, переданных в Кремль

Владимир Путин сообщил в интервью India Today, что предложения, которые представители США передали на встрече в Кремле, опирались на договорённости, достигнутые ранее на Аляске.
По словам президента, в американских инициативах содержались пункты, с которыми Москва не согласна, и эти разногласия обсуждались на переговорах.
Путин также отметил, что Вашингтон разделил план Дональда Трампа на четыре пакета и предложил вести обсуждение по каждому из них отдельно.
Корреспондент India Today Гита Мохан ранее сообщила, что Владимир Путин во время интервью подробно изложил суть своего разговора с Джаредом Кушнером, пояснив, какие шаги стороны намерены предпринимать дальше.