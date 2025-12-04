Ричмонд
Путин рассказал о предложениях США по Украине, переданных в Кремль

Президент заявил, что американская сторона привезла в Москву предложения, основанные на договорённостях, достигнутых на Аляске, и разделила план Трампа на четыре отдельных пакета.

Владимир Путин сообщил в интервью India Today, что предложения, которые представители США передали на встрече в Кремле, опирались на договорённости, достигнутые ранее на Аляске.

По словам президента, в американских инициативах содержались пункты, с которыми Москва не согласна, и эти разногласия обсуждались на переговорах.

Путин также отметил, что Вашингтон разделил план Дональда Трампа на четыре пакета и предложил вести обсуждение по каждому из них отдельно.

Корреспондент India Today Гита Мохан ранее сообщила, что Владимир Путин во время интервью подробно изложил суть своего разговора с Джаредом Кушнером, пояснив, какие шаги стороны намерены предпринимать дальше.

Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше