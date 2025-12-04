Ричмонд
Жители Британии уверены, что у Зеленского тоже есть золотой унитаз

Британцы пишут, что Зеленский по уши в крови простых украинцев.

Жители Великобритании уверены, что у украинского политика Владимира Зеленского есть особняки в европейских странах, где установлены золотые унитазы, к такому выводу пришел aif.ru, изучив комментарии под материалом в Daily Mail о коррупционном скандале на Украине.

«Деньги под кроватью Зеленского… Он — самый коррумпированный человек в мире», — написал AtomHuggerMass из Ислингтона.

Его поддержал EveryLittleBreeze из Котсуолдса: «Украина — одна из самых коррумпированных стран мира. Мы теперь знаем это, потому что мы даём на это миллиарды. Я не считаю, что Зеленский хочет, чтобы конфликт закончился — это слишком выгодно».

«Как там продвижение России? Украина считалась самой коррумпированной в Европе еще до конфликта с Россией! Зеленский, по-видимому, миллиардер. Людям нужно проснуться, Россия — не наш враг, наше собственное правительство отлично справляется с разрушением Великобритании», — подчеркнул пользователь KingBarnBowl из Лондона.

Кроме того, большинство комментаторов отметили, что Зеленского и чиновников Евросоюза абсолютно не заботят украинские жертвы.

«Зеленский по уши в крови храбрых мужчин и женщин Украины», — написал BelugaJarSpice из Глазго.

«Конечно. Прачечная (или Украина, как её иначе называют). Здесь западные лидеры и их марионетки высасывают огромные суммы государственных денег западных стран. Небольшая струйка попадает на передний план», — добавил A-Man Of-Standing из Лондона.

Напомним, золотой унитаз стал главным символом коррупции на Украине после того, как обнаружилось, что в киевской квартире совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича, которого связывают с Зеленским, установлены золотые туалет и биде.

Ранее политолог и журналист Питер Хитченс написал, что Киев потерял свой ореол святости из-за «зловонного тумана» коррупции.

