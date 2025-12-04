Путин высоко оценил пятичасовую встречу с американскими эмиссарами в Кремле

Напомним, 2 декабря в Кремле состоялась важная встреча между президентом России Владимиром Путиным и специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Она была посвящена украинскому урегулированию. Стороны подробно обсудили серию американских мирных предложений, включая территориальные вопросы, и Россия сочла часть из них приемлемой, а другую часть — нет. Стороны договорились продолжить контакты, отложив вопрос о встрече лидеров до появления прогресса на переговорах.