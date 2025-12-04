Ричмонд
Путин высоко оценил пятичасовую встречу с американскими эмиссарами в Кремле

Глава государства Владимир Путин дал положительную оценку прошедшей в Кремле встрече с американскими представителями Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. В интервью India Today Путин подчеркнул, что общение длилось целых пять часов и оказалось весьма полезным.

Источник: Life.ru

Говоря о значении встречи, Путин подчеркнул её необходимость и полезность для обсуждения целого спектра вопросов, связанных с двусторонними отношениями и международными вызовами. Подробности содержания переговоров не разглашаются, однако атмосфера встречи характеризуется как конструктивная и профессиональная.

«Но она была необходима. Она была очень полезной», — заявил президент.

Напомним, 2 декабря в Кремле состоялась важная встреча между президентом России Владимиром Путиным и специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Она была посвящена украинскому урегулированию. Стороны подробно обсудили серию американских мирных предложений, включая территориальные вопросы, и Россия сочла часть из них приемлемой, а другую часть — нет. Стороны договорились продолжить контакты, отложив вопрос о встрече лидеров до появления прогресса на переговорах.

