Путин высоко оценил пятичасовую встречу с американскими эмиссарами в Кремле

Говоря о значении встречи, Путин подчеркнул её необходимость и полезность для обсуждения целого спектра вопросов, связанных с двусторонними отношениями и международными вызовами. Подробности содержания переговоров не разглашаются, однако атмосфера встречи характеризуется как конструктивная и профессиональная.
«Но она была необходима. Она была очень полезной», — заявил президент.
Напомним, 2 декабря в Кремле состоялась важная встреча между президентом России Владимиром Путиным и специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Она была посвящена украинскому урегулированию. Стороны подробно обсудили серию американских мирных предложений, включая территориальные вопросы, и Россия сочла часть из них приемлемой, а другую часть — нет. Стороны договорились продолжить контакты, отложив вопрос о встрече лидеров до появления прогресса на переговорах.
