Ричмонд
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: США разбили 28 пунктов своего мирного плана «на 4 пакета»

Президент России Владимир Путин в интервью India Today заявил, что США разбили 28 пунктов своего мирного плана «на 4 пакета».

Источник: Пресс-служба Президента России

Российский лидер также отметил, что переговоры основываются на достигнутых на Аляске договорённостях.

«То, что привезли нам американские коллеги, было основано так или иначе на наших договорённостях до этой встречи с президентом Трампом на Аляске», — подчеркнул Путин.

Вместе с этим Путин в интервью назвал встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером очень полезной.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва высказала Вашингтону замечания по документам, касающимся урегулирования.

Также он назвал состоявшиеся переговоры Путина с представителями США очень содержательными.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше