Путин: США разбили 28 пунктов своего мирного плана «на 4 пакета»

Российский лидер также отметил, что переговоры основываются на достигнутых на Аляске договорённостях.
«То, что привезли нам американские коллеги, было основано так или иначе на наших договорённостях до этой встречи с президентом Трампом на Аляске», — подчеркнул Путин.
Вместе с этим Путин в интервью назвал встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером очень полезной.
До этого помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва высказала Вашингтону замечания по документам, касающимся урегулирования.
Также он назвал состоявшиеся переговоры Путина с представителями США очень содержательными.