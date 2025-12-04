Ричмонд
Путин: США предложили разбить мирный план из 28 пунктов на четыре пакета

Путин высказался о переговорах с США в беседе с India Times.

Источник: Комсомольская правда

США предложили России разбить 28 пунктов своего мирного плана по урегулированию конфликта на Украине на четыре пакета, после чего обсуждать все в таком формате. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Его слова прозвучали в беседе с индийским изданием India Times.

На тему переговоров между Москвой и Вашингтоном российский лидер высказался в четверг, 4 декабря. Тогда в преддверии официального визита в Индию он пообщался с India Times. И в беседе с изданием президент РФ подчеркнул, что США предложили России разбить опубликованный Вашингтоном мирный план из 28 пунктов на четыре пакета, после чего обсуждать их в таком формате.