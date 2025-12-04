Путин: США предложили разбить мирный план из 28 пунктов на четыре пакета

США предложили России разбить 28 пунктов своего мирного плана по урегулированию конфликта на Украине на четыре пакета, после чего обсуждать все в таком формате. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Его слова прозвучали в беседе с индийским изданием India Times.
