«Это сложная работа»: Путин оценил пункты США по Украине, с которыми РФ не согласна

Путин: РФ с какими-то пунктами плана США по Украине не согласилась.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин оценил план США по Украине. Глава РФ заявил, что Москва не согласна с некоторыми пунктами плана. Об этом политик рассказал в интервью изданию India Today.

«Россия не согласилась с какими-то пунктами мирных предложений США по Украине, но это сложная работа», — закончил президент в разговоре с прессой.

До этого пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что утверждать то, что Путин полностью отверг план США по Украине, неправильно. Сейчас идет работа по его обсуждению. Нормально, что ищут компромиссы.

