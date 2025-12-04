«Это сложная работа»: Путин оценил пункты США по Украине, с которыми РФ не согласна

Президент России Владимир Путин оценил план США по Украине. Глава РФ заявил, что Москва не согласна с некоторыми пунктами плана. Об этом политик рассказал в интервью изданию India Today.
«Россия не согласилась с какими-то пунктами мирных предложений США по Украине, но это сложная работа», — закончил президент в разговоре с прессой.
До этого пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что утверждать то, что Путин полностью отверг план США по Украине, неправильно. Сейчас идет работа по его обсуждению. Нормально, что ищут компромиссы.