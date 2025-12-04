Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин рассказал, как США решили обсуждать с Россией 28 пунктов мирного плана

Мирный план США, состоящий из 28 пунктов, может быть разбит на четыре пакета, которые и будут обсуждаться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

США предложило разбить 28 пунктов на 4 пакета, заявил Путин.

Мирный план США, состоящий из 28 пунктов, может быть разбит на четыре пакета, которые и будут обсуждаться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«США предложили разбить 28 пунктов своего мирного плана “на 4 пакета” и обсуждать их в таком формате», — заявил Владимир Путин. Сделал он это в рамках интервью India Today.

В ноябре Владимир Путин сообщал, что Россия получила от США мирный план по Украине, состоящий из 28 пунктов. Он был передан по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией. Об этом сообщало RT.