Путин напомнил о российском предложении Украине вывести войска из Донбасса

«Мы сразу Украине сказали, украинским войскам: люди не хотят с вами жить, они вышли на референдум, проголосовали за независимость — выведите свои войска и никаких военных действий не будет. Нет, они предпочитают воевать. Ну вот сейчас довоевались», — заявил Путин.