Путин подчеркнул, что местное население Донбасса высказалось за независимость в ходе референдума, что фактически означало невозможность дальнейшего пребывания украинских военных на территории региона. Российское руководство настоятельно призывало Украину уважать волю народа и прекратить агрессию, однако, по словам Путина, Киев проигнорировал эти призывы.
«Мы сразу Украине сказали, украинским войскам: люди не хотят с вами жить, они вышли на референдум, проголосовали за независимость — выведите свои войска и никаких военных действий не будет. Нет, они предпочитают воевать. Ну вот сейчас довоевались», — заявил Путин.
Современная ситуация, по мнению российского лидера, возникла из-за упорства украинской стороны в ведении боевых действий вопреки воле населения и международному праву. Путин выразил сожаление по поводу неоправданных человеческих страданий и разрушений, сопровождающих конфликт.
При сохранении текущей динамики российские войска могут полностью освободить Донбасс в течение года. Такое мнение высказывал военный эксперт, подчеркнув, что сроки зависят от многих факторов, включая возможное введение дополнительных сил и отсутствие мирного соглашения.
